Поліція відкрила провадження через напад на журналіста в Харкові

Поліція розпочала кримінальне провадження через напад на журналіста Микиту Книша в Харкові. Справу відкрили за статтями про «розбій» та «погрозу або насильство щодо журналіста».

Поліція встановлює осіб, причетних до інциденту.

Правоохоронці отримали інформацію про напад близько 23:00 1 травня. За даними слідства, у нього відібрали рюкзак з ноутбуком, телефоном та зброєю. Згодом рюкзак з речима знайшли.

2 травня Національна спілка журналістів повідомила, що в Харкові побили журналіста Микиту Книша. Він представився журналістом та задавав молоді на одній з парковок питання про порушення ними карантинних обмежень. Після зйомки сюжету Книш викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення.

Як стверджують у НСЖУ, партульні заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці. Після того, як поліція поїхала, журналіста побили.