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18 Грудень 2018, Київ 14:59
Новини | Економіка

Україна продовжила мито на імпорт товарів із Росії

Кабмін продовжив дію своєї постанови від грудня 2015 року

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Кабінет міністрів України продовжив мито на імпорт товарів із Росії до 31 грудня 2019 року.

Уряд вніс відповідні зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року. Тоді в Кабміні пояснювали, що обмежують імпорт, зокрема, харчових продуктів та засобів гігієни.

Ця постанова стала відповіддю на рішення Росії зупинити з 1 січня 2016 року дію договору про зону вільної торгівлі СНД щодо України. Після цього на імпортовану українську продукцію Росія почала застосовувати ввізні мита. Цей крок Кремля став реакцією на набрання чинності умовами зони вільної торгівлі між Україною і Європейським союзом.

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