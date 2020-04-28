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28 квітня 2020, Київ 21:19
Новини | Події

У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії – уряд

Розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень

У травні 8,4 мільйона людей отримають підвищені пенсії, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Виплати проіндексують на 11%.

Розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень, зазначила Лазебна.

  • За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становила 3 082 гривні 98 копійок.
  • Станом на 2018 рік кількість пенсіонерів в Україні сягала 11 мільйонів 725 тисяч (дані наведені без урахування анексованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей).

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