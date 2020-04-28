У травні 8,4 млн українців отримають підвищені пенсії – уряд

У травні 8,4 мільйона людей отримають підвищені пенсії, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Виплати проіндексують на 11%.
Розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень, зазначила Лазебна.
- За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становила 3 082 гривні 98 копійок.
- Станом на 2018 рік кількість пенсіонерів в Україні сягала 11 мільйонів 725 тисяч (дані наведені без урахування анексованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей).
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