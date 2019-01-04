В Індії третя жінка зайшла в індуїстський храм, попри протести

Третя жінка зайшла на територію індуїстського храму Сабарімала в штаті Керала на півдні Індії, попри протести радикально налаштованих індуїстів.

Причиною протестів, які супроводжувалися сутичками, стало скасування заборони на вхід жінок у цей храм. До 1 січня 2019 року заходити в один з головних індуїстських храмів заборонялося жінкам у віці від 10 до 50 років.

Індійські правоохоронні органи підтвердили 4 січня, що на територію храму пропустили 46-річну громадянку Шрі-Ланки. Вона стала третьою жінкою, якій дозволили помолитися в святині, не дивлячись на те, що охорона комплексу намагалася зупинити її біля входу.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Мільйони жінок в Індії утворили 620-кілометровий живий ланцюг на підтримку гендерної рівності – фото

У зв’язку зі скасуванням заборони на відвідування храму для жінок у «менструальному віці» (згідно з правилами храму, це від 10 до 50 років), по всій Індії відбуваються протести радикально налаштованих індуїстів. Найбільшого напруження мітинги досягають в штаті Керала, де розташована раніше заборонена для багатьох жінок святиня.

Повідомляється про затримання понад 1300 осіб тільки в цьому регіоні. Протестувальники підпалили кілька місцевих відділень індійської правлячої партії. Також відомо про пошкодження близько сотні автобусів громадського транспорту в ході мітингів.

У результаті сутичок загинула одна людина.

1 січня вперше за кілька століть двом жінкам вдалося увійти в храм – святиню Сабарімала і помолитися. Того ж дня в Індії жінки вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 620 кілометрів. Так вони виступили на підтримку гендерної рівності. За оцінками влади, в акції взяли участь більше ніж п’ять мільйонів людей.

Довгий час жінкам у віці від 10 до 50 років забороняли вхід у храм. У вересні Верховний суд Індії офіційно зняв заборону, рішення набуло чинності 1 січня 2019 року. Раніше жінок, які намагалися увійти в храм, паломники-чоловіки закидували камінням і палицями.