Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Липень 2019, Київ 16:31
Новини | Міжнародні

Індія відправила космічну станцію на Місяць

Станція повинна сісти на південному полюсі Місяця

Дивитись коментарі

Індійська організація космічних досліджень успішно запустила космічний корабель з місячним модулем на Місяць.

Спочатку станцію Chandrayaan-2 планували запустити 15 липня, однак запуск відклали через технічний збій.

Бюджет місії складає 141 мільйон доларів.

Станція повинна сісти на південному полюсі Місяця. Апарат, серед іншого, буде шукати на місячній поверхні сліди води. Якщо Індія все ж реалізує проект, вона стане четвертою країною після США, Росії та Китаю, якій вдалося здійснити посадку на Місяць.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG