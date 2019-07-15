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15 Липень 2019, Київ 09:16
Новини | Міжнародні

Індія відклала запуск станції на Місяць

Індія планує запустити станцію на Місяць

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Індія відклала запуск станції на Місяць менш ніж за годину до старту. Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ІSRO).

В організації пояснили перенесення запуску «технічною проблемою». Що саме стало причиною відмови від запуску та нова його дата не називаються.

Ракета мала вивести на орбіту станцію Chandrayaan-2, яка потім повинна сісти на південному полюсі Місяця. Апарат, серед іншого, буде шукати на місячній поверхні сліди води. Якщо Індія все ж реалізує проект, вона стане четвертою країною після США, Росії та Китаю, якій вдалося здійснити посадку на Місяць.

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