Індія відклала запуск станції на Місяць менш ніж за годину до старту. Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ІSRO).

В організації пояснили перенесення запуску «технічною проблемою». Що саме стало причиною відмови від запуску та нова його дата не називаються.

Ракета мала вивести на орбіту станцію Chandrayaan-2, яка потім повинна сісти на південному полюсі Місяця. Апарат, серед іншого, буде шукати на місячній поверхні сліди води. Якщо Індія все ж реалізує проект, вона стане четвертою країною після США, Росії та Китаю, якій вдалося здійснити посадку на Місяць.