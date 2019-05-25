NASA пропонує відправити ваше ім’я на Марс

Американське космічне агентство NASA пропонує всім охочим відправити свої імена на Марс, долучившись до космічної місії на червону планету, яка розпочнеться вже у липні 2020 року. Понад три мільйони людей вже отримали свої «посадкові талони», а охочих українців серед них виявилося чимало.
Як це зробити?
- Все, що потрібно – ввести ім’я, прізвище, країну, поштовий індекс та електронну адресу в посадковий талон на сайті NASA.
- В обмін «пасажир» отримує ось такий квиток у якості сувеніру:
- Дедлайн: 30 вересня 2019 року.
- Це стане в своєму роді першим кроком людини на Марсі, кажуть в NASA.
- Як і в звичайних авіалініях, космічна місія пропонує статус пасажира, який «часто подорожує», що, на думку NASA, «відображатиме особисту участь людини в дослідженні Марса» протягом багатьох років.
- «Оскільки ми готуємося до запуску історичної місії, то хочемо, щоб кожен взяв участь в цій подорожі першовідкривача. Це дивовижний час для NASA, оскільки ми вирушаємо в дорогу, яка покликана відповісти на основні питання про сусідню планету і походження життя в цілому», – сказав Томас Цурбухен, заступник керівника наукового підрозділу NASA.
Мікро-чіпи
- Імена розмістять на спеціальних мікро-чіпах.
- Як вже жартують в інтернеті, прочитати його мешканцям інших планет буде складно. Бо текст розміщений на маленькому силіконовому чіпі розміром з монету, а розмір шрифту менший, ніж одна тисячна товщини людського волосся (75 нанометрів).
- Такий розмір дозволяє розмістити на одному чіпі понад мільйон імен.
Українці на борту
- За даними NASA, заявки подали вже понад 3,5 мільйонів людей.
- Українців «на борту» – понад 17 тисяч.
- Більшість охочих – з Туреччини – понад мільйон осіб.
Місія «Mars 2020»
- Відправитися на Марс спеціальний апарат має в період з 17 липня по 5 серпня 2020 року.
- Приземлення планують 18 лютого 2021 року.
- Всього місія триватиме щонайменше один марсіанський рік. Це – близько 687 днів.
- А виглядає марсохід ось так:
- Цей марсохід порівнюють зі звичайною автівкою. Довжина: 3 м, ширина: 2,7 м, висота 2,2м. Важить він тонну.
- «У певному сенсі, частини ровера подібні до тих, які повинна була б мати будь-яка жива істота для того, щоб зберегти себе «живим» і здатним проводити дослідження», – пояснюють в NASA.
- Цю та інші місії NASA використовують для того, щоб підготуватися до дослідження планети людьми. Американські астронавти для підготовки до цього кроку висадяться на Місяці у 2024 році.
- Це вже не вперше, коли NASA пропонує людям відправити свої імена у космос.
- Місія InSight, яка має на меті вивчення «внутрішньої сторони» Марсу, вже пропонувала такий крок у 2017 році.
Про Марс
- Марс є четвертою планетою Сонячної системи за відстанню від Сонця та сьомою за розміром і масою.
- Червоною планету називають саме через її колір, спричинений наявністю оксиду заліза.
- У квітні дослідний апаратNASA InSight відчув легкі поштовхи на Марсі, що вважається першим в історії зафіксованим «марсотрусом».
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