NASA пропонує відправити ваше ім’я на Марс

Американське космічне агентство NASA пропонує всім охочим відправити свої імена на Марс, долучившись до космічної місії на червону планету, яка розпочнеться вже у липні 2020 року. Понад три мільйони людей вже отримали свої «посадкові талони», а охочих українців серед них виявилося чимало.

Як це зробити?

Все, що потрібно – ввести ім’я, прізвище, країну, поштовий індекс та електронну адресу в посадковий талон на сайті NASA.

В обмін «пасажир» отримує ось такий квиток у якості сувеніру:

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Дедлайн : 30 вересня 2019 року.

30 вересня 2019 року. Це стане в своєму роді першим кроком людини на Марсі, кажуть в NASA.

Як і в звичайних авіалініях, космічна місія пропонує статус пасажира, який «часто подорожує», що, на думку NASA, «відображатиме особисту участь людини в дослідженні Марса» протягом багатьох років.

«Оскільки ми готуємося до запуску історичної місії, то хочемо, щоб кожен взяв участь в цій подорожі першовідкривача. Це дивовижний час для NASA, оскільки ми вирушаємо в дорогу, яка покликана відповісти на основні питання про сусідню планету і походження життя в цілому», – сказав Томас Цурбухен, заступник керівника наукового підрозділу NASA.

Мікро-чіпи

Імена розмістять на спеціальних мікро-чіпах.

Як вже жартують в інтернеті, прочитати його мешканцям інших планет буде складно. Бо текст розміщений на маленькому силіконовому чіпі розміром з монету, а розмір шрифту менший, ніж одна тисячна товщини людського волосся (75 нанометрів).

Такий розмір дозволяє розмістити на одному чіпі понад мільйон імен.

Українці на борту

За даними NASA, заявки подали вже понад 3,5 мільйонів людей.

Українців «на борту» – понад 17 тисяч.

Більшість охочих – з Туреччини – понад мільйон осіб.

Місія «Mars 2020»

Відправитися на Марс спеціальний апарат має в період з 17 липня по 5 серпня 2020 року.

Приземлення планують 18 лютого 2021 року.

Всього місія триватиме щонайменше один марсіанський рік. Це – близько 687 днів.

А виглядає марсохід ось так:

Цей марсохід порівнюють зі звичайною автівкою. Довжина: 3 м, ширина: 2,7 м, висота 2,2м. Важить він тонну.

«У певному сенсі, частини ровера подібні до тих, які повинна була б мати будь-яка жива істота для того, щоб зберегти себе «живим» і здатним проводити дослідження», – пояснюють в NASA.

Цю та інші місії NASA використовують для того, щоб підготуватися до дослідження планети людьми. Американські астронавти для підготовки до цього кроку висадяться на Місяці у 2024 році.

Це вже не вперше, коли NASA пропонує людям відправити свої імена у космос.

Місія InSight, яка має на меті вивчення «внутрішньої сторони» Марсу, вже пропонувала такий крок у 2017 році.

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