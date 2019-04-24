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24 Квітень 2019, Київ 10:35
Новини | Міжнародні

NASA припускає, що вперше в історії вдалося зафіксувати «марсотрус»

Апарат InSight відчув легкі поштовхи на Марсі

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Дослідний апарат американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) InSight відчув легкі поштовхи на Марсі, що вважається першим коли-небудь зафіксованим «марсотрусом».

InSight отримав слабкий сигнал 6 квітня. Вчені повідомили про відкриття 23 квітня. Вони припускають, що м’який гуркіт походив із середини Марса.

Французький вчений Філіпп Лоґнонн заявив, що прекрасно нарешті мати докази сейсмічної активності на Марсі.

Надувні помешкання і скафандр-комп’ютер – астронавти готуються колонізувати Марс (відео)
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Вчені досі аналізують ці дані, а також три інші ще більш слабкі сейсмічні сигнали. Вони вважають, що відкриття допоможе отримати інформацію про розміри ядра Марса.

Французький сейсмометр на Марсі був встановлений у грудні, через кілька тижнів після посадки апарата на планеті.

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