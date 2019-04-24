NASA припускає, що вперше в історії вдалося зафіксувати «марсотрус»

Дослідний апарат американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) InSight відчув легкі поштовхи на Марсі, що вважається першим коли-небудь зафіксованим «марсотрусом».

InSight отримав слабкий сигнал 6 квітня. Вчені повідомили про відкриття 23 квітня. Вони припускають, що м’який гуркіт походив із середини Марса.

Французький вчений Філіпп Лоґнонн заявив, що прекрасно нарешті мати докази сейсмічної активності на Марсі.

Вчені досі аналізують ці дані, а також три інші ще більш слабкі сейсмічні сигнали. Вони вважають, що відкриття допоможе отримати інформацію про розміри ядра Марса.

Французький сейсмометр на Марсі був встановлений у грудні, через кілька тижнів після посадки апарата на планеті.