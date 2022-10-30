Число загиблих через обвал підвісного мосту в Індії зросло до 68 – ЗМІ

Щонайменше 68 людей загинули в індійському штаті Гуджарат, де 30 жовтня обвалився підвісний пішохідний міст через річку.

«Кількість загиблих – 68», – сказав агенції Reuters Н.К. Мучхар, високопоставлений чиновник у місті Морбі, де сталася трагедія.

Влада повідомила, що понад 400 людей перебували біля підвісного мосту через річку Мачху під час обвалу в неділю ввечері.

За словами інших чиновників, щонайменше 30 людей були поранені.

На телевізійних кадрах видно, як десятки людей чіпляються за троси й уламки зруйнованого мосту, а рятувальники намагаються їх врятувати.

За повідомленнями, міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції.