В Індії внаслідок обвалення канатного моста загинуло щонайменше 50 людей – ЗМІ

В Індії в місті Морбі штату Гуджарат внаслідок обвалення канатного моста загинуло щонайменше 50 людей, а ще близько 100 отримали поранення, повідомляє видання The Times of India.

За інформацією журналістів, на момент обвалу на мості перебувало близько 150 людей. Через 15 хвилин після інциденту на місце трагедії прибули рятувальники, пожежники та лікарі.

Близько 40 людей вдалося врятувати, а ще 60 наразі вважаються зниклими безвісти.

ЗМІ пишуть, що міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції. Він обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які стояли на ньому.

Щонайменше 153 людини загинули та ще близько ста отримали травми внаслідок тисняви під час святкування Гелловіну в столиці Південної Кореї Сеулі.

За даними рятувальників, кількість загиблих може зрости – у критичному стані перебувають близько 20 осіб, ще близько сотні вважаються зниклими безвісти.Повідомляється, що серед загиблих – щонайменше 22 іноземці: це громадяни Ірану, Узбекистану, Китаю, Росії та Норвегії.