Вибухи двох замінованих авто в Сомалі: щонайменше 100 загиблих і 300 поранених

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд заявив у неділю про щонайменше 100 загиблих і 300 поранених внаслідок вибухів на жвавому перехресті 29 жовтня двох замінованих автомобілів у столиці країни Могадишо.

Обидва вибухи сталися поряд з будівлею Міністерства освіти. Спочатку вибухнула одна автівка, начинена вибухівкою, трохи згодом, коли на місце події вже приїхали поліція та бригади швидкої допомоги, – друга.

«Ми просимо наших міжнародних партнерів і мусульман у всьому світі відправити сюди своїх лікарів, оскільки ми не можемо відправити всіх постраждалих за межі країни для лікування», – сказав Мохамуд.

Мохамуд сказав, що кількість жертв може збільшитися.

Пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання «Аль-Шабааб» взяло на себе відповідальність за напад, заявивши, що він був спрямований на Міністерство освіти, яке нібито отримувало підтримку від немусульманських країн.

Мохамуд та інші високопоставлені посадовці зустрілися в Могадишо, щоб обговорити розширення зусиль у боротьбі з насильницьким екстремізмом і угрупованням «Аль-Шабааб».

У жовтні 2017 року на цьому ж місці вибухнула замінована вантажівка, тоді загинули понад пів тисячі осіб.