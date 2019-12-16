У столиці Індії поліція застосувала сльозогінний газ і затримала протестувальників

У багатьох містах Індії тривають протести проти закону про громадянство. У столиці країни Делі поліція 16 грудня застосувала сльозогінний газ та затримала протестувальників, які підпалювали автобуси і перекривали дороги.

За кілька днів протестів загинули щонайменше шестеро людей. З них трьох застрелила поліція.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав до спокою, заявивши, що новий закон не загрожує локальним культурним меншинам в північно-східних штатах.

«Культурна, мовна, соціальна ідентичність та політичні права наших братів та сестер з північного сходу залишаться недоторканими», – сказав він на мітингу в штаті Джарханд.

11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».