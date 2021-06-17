Уряд скасував заборону на в’їзд до України з Індії

Кабінет міністрів скасував обмеження на в’їзд на територію України для осіб, які прибувають із Індії. Відповідну постанову, датовану 16 червня 2021 року, розміщено на «Урядовому порталі».

Як йдеться в документі, з урядової постанови від грудня минулого року виключено пункт, яким встановлювалася повна заборона на перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів. Винятком були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям чи дітьми громадян України.

Обмеження діяли з 2 травня.

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