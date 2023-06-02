Кількість жертв залізничної аварії в Індії зросла до 80, постраждали 850 людей

Кількість загиблих внаслідок зіткнення поїздів на сході Індії зросла до щонайменше 80-ти, понад 850 людей зазнали поранень. Як передає агенція AFP, є побоювання, що багато людей можуть бути затиснені під вагонами.

Влада штату повідомила, що щонайменше 80 жертв – це офіційна статистика станом на перші години суботи.

Раніше видання Times of India повідомило, що в аварію в п’ятницю ввечері потрапили пасажирський і вантажний поїзди. Що стало причиною – не відомо.

В уряді Індії повідомили, що родинам жертв і постраждалим виплатять грошову компенсацію.