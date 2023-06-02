В Індії в катастрофі на залізниці загинули щонайменше 50 людей, поранені близько 400

В індійському штаті Одіша пасажирський поїзд зійшов із рейок. За повідомленнями ЗМІ, могли загинути щонайменше 50 людей, поранені близько 400.

За повідомленнями з місця трагедії, багато пасажирів не можуть вибратися з вагонів, що перекинулися.

Що саме сталося, поки що не відомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов із рейок, після чого зіткнувся з вантажним складом.

Міністр шляхів сполучення Індії оголосив про грошову компенсацію постраждалим: десять мільйонів рупій (близько 12 тисяч доларів) родичам загиблих, 200 тисяч (близько двох тисяч доларів) – пасажирам, які мають тяжкі травми, і 50 тисяч (близько 600 доларів) – за легкі травми.