Індія зупинила закупівлю російського озброєння – Bloomberg

Постачання російського озброєння до Індії перервані через нездатність сторін домовитися про способи оплати, повідомляє Bloomberg із посиланням на індійських чиновників.

Постачання перервалися через відмову Делі розплачуватися за російську зброю доларами, оскільки це може призвести до запровадження вторинних санкцій проти Індії. Йдеться про контракти на два мільярди доларів та про російські кредити на суму 10 мільярдів доларів, які мають піти на закупівлю Індією запчастин та двох зенітно-ракетних установок С-400. Постачання, за інформацією Bloomberg, заморожено вже рік.

Переговори щодо використання інших валют ні до чого не призвели. Москва відмовляється приймати індійські рупії через нестабільність курсу цієї валюти. Індія не хоче укладати угоду в рублях, побоюючись, що в такому разі вона не зможе придбати озброєння за реальними ринковими цінами.

Серед обговорюваних варіантів були також євро та дірхам (валюта Обʼєднаних Арабських Еміратів), проте використання цих валют для оплати зброї може викликати пильну увагу з боку США і буде невигідне Індії через несприятливий валютний курс. Ідею розплатитися за зброю індійськими товарами важко реалізувати: російський експорт до Індії значно перевищує імпорт звідти.

Відсутність постачання компонентів та запасних частин становить особливу проблему для Індії, на озброєнні якої перебувають понад 250 винищувачів СУ-30, понад 1200 танків Т-90 та сім субмарин російського виробництва. За словами індійських представників, вони не впевнені у здатності Росії продовжувати регулярне технічне обслуговування бойової техніки.