В Індії визнали, що не отримають від Росії обіцяну зброю

Військово-повітряні сили Індії не зможуть отримати від Росії нові постачання озброєнь. Про це представник індійських ВПС заявив 24 березня парламенту. За його словами, Індія чекала цього року на «велике постачання» зброї, однак російські партнери повідомили, що через війну в Україні вони не зможуть виконати зобовʼязання.

У доповіді, раніше опублікованій нижньою палатою індійського парламенту, також наводяться дані, що військові постачання з Росії до Індії скорочуються через війну Росії проти Україні. На думку журналістів CNN, це перше документальне свідчення, що Росія може відчувати брак озброєнь на власних фронтах.

У документі не зазначено, про які саме озброєння йдеться, але зазначається, що Індія закуповує озброєння як у Росії, так і в України. Про затримки постачання зброї з України у доповіді не згадано.

За повідомленням агентства Reuters, російське посольство в Делі заявило, що не має інформації з цього питання. Головний російський експортер озброєнь, «Рособоронекспорт», поки не відповів на запити журналістів.

Росія, як і раніше СРСР, була головним постачальником озброєнь до Індії. Упродовж останніх 20 років Індія стала приділяти більше уваги оборонному імпорту також зі США, Франції та Ізраїлю.

Найбільша за останні роки закупівля російських озброєнь відбулася у 2018 році. Тоді Індія уклала з Росією угоду на постачання пʼяти зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» на 5,4 мільярда доларів. Три комплекси вже доставлені до Індії, на два країна ще чекає. Також Індія закуповує у Росії винищувачі Су-30 та МіГ-29.