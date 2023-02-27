Радіо Свобода Weekly: Резолюція ООН вимагає від Росії негайно вивести війська з України

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Більшість членів ООН вимагає від Росії вивести війська з України – резолюція Генасамблеї

ООН переважною більшістю голосів 23 лютого проголосувала за те, щоб вимагати від Росії «негайно» та «беззастережно» вивести свої війська з України. Поданий Києвом до першої річниці повномасштабної війни документ містить заклик до встановлення «справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН».

На засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію, яка підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підтримала 141 держава, проти виступили семеро (це, зокрема, Росія, Білорусь, Еритрея, Малі та Сирія). Утрималися 32 країни, серед яких Китай, Індія, Іран, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та інші. Більше про це тут

Запеклі бої: чого не вистачає ЗСУ для перемоги над Росією?

Уже понад рік Збройні сили України стримують широкомасштабний наступ Росії. За цей час українська армія кардинально змінилася: кількість військовослужбовців, зброя та техніка, а також тактика ведення бойових дій.

Як модернізувались ЗСУ, чого не вистачає для перемоги і чи можна було краще підготуватися до російського масштабного вторгнення? Текстова публікація тут

«Неймовірно сильно і круто!», «сигнал підтримки до перемоги»: українці про візит Байдена до Києва

Неоголошуваний заздалегідь із міркувань безпеки візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого, викликав хвилю схвальних оцінок і навіть захоплення.

Користувачі соцмереж оцінили як дуже сміливий крок приїзд американського лідера до України, яка щодня зазнає російських ракетних обстрілів, і сприйняли його візит як сигнал, що США будуть допомагати Україні дійти до перемоги у розв'язаній Росією рік тому масштабній війні. Більше про це тут

«Візит президента Байдена – це підтвердження відданості Америки» – Моцик

Візит президента США Джо Байдена до Києва є підтвердженням відданості Америки боротьбі України з Росією у нинішній війні аж до повної української перемоги. На цьому в спецетері Радіо Свобода наголосив Олександр Моцик, український дипломат, посол України у Сполучених Штатах Америки (2010–2015 роки).

Він назвав цей візит історичним і зауважив, що США зацікавленні в якнайшвидшому припиненні війни РФ проти України. Текстова публікація тут

Віра у перемогу за рік вторгнення зросла в українців до 95% – опитування

За рік масштабного вторгнення РФ віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За даними дослідження, ще напередодні широкомасштабного вторгнення РФ, у січні 2022 року, 58% опитаних були впевненими у тому, що у разі масштабного нападу Україна зможе відбити агресію Росії. При цьому за перші три дні повномасштабної війни цей відсоток впевнених у перемозі України зріс до 88%, а наразі, у лютому, становить 95%.

22% українців за рік війни перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18 – постійно, 17% – часто. Більше про це тут

Президентка Європарламенту вірить у перемогу України вже цього року

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, як її надихнула поїздка до Києва, і заявила про те, що ЄС вже думає про відбудову України після війни, а питання повернення викрадених українських дітей буде постійно на порядку денному Європарламенту. Текс інтерв’ю тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Процеси на фрагментацію Росії запустив Путін, він вже не контролює ситуацію» – секретар РНБО

«Фрагментація Росії буде найближчим часом», – зазначив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону Радіо Свобода. Він наголосив, що до фрагментації Росії треба готуватися Заходу, бо «там є ядерна зброя, яка може опинитися під контролем того чи іншого приватного військового угруповання».

Данілов також прокоментував санкції проти представників заборонених в Україні партій – ОПЗЖ та Партії регіонів.

За його словами, він має прямий контакт із президентом та наголосив, що більш закритої структури, ніж апарат РНБО, в Україні не існує. Текст інтерв’ю за лінком

Джуліан Сміт про весняний наступ ЗСУ, деокупацію Криму та підштовхування до переговорів

Захід очікує від України весняного наступу, який може початися найближчими тижнями, і зосереджений на тому, аби передати все необхідне Збройним силам України, щоб «вони могли продовжувати переважати на полі бою».

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Джуліан Сміт, постійна представниця США при НАТО. Крім того, вона заявила, що Захід не буде підштовхувати Росію і Україну до переговорів, а продовжуватиме санкційну політику проти агресора. Текстова публікація тут

Радіо Свобода встановило імена близько сотні бійців елітних підрозділів армії РФ, які загинули у боях за Мощун

Під час березневих боїв 2022 року за село Мощун на підступах до Києва було вбито щонайменше близько сотні російських десантників, морпіхів, розвідників ‒ еліти російської армії, яка мала завдання захопити столицю, йдеться в фільмі-розслідуванні Радіо Свобода «Розгром під Києвом».

На основі відкритих даних, документів, відео та інтерв’ю у фільмі детально розповідається про те, як Силам оборони України вдалося завдати однієї із найвідчутніших поразок російській армії в новітній історії. Більше про це тут

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«Альфа-Банк», Ocean Plaza, «Прем’єр палац». Чому російський бізнес досі працює в Україні?

Велика війна, яку розв’язала Росія рік тому, змусила Україну та її партнерів шукати способи знекровити російську економіку та вплинути на тих, хто прямо чи опосередковано фінансує збройну агресію. Першим і головним інструментом економічного тиску стали економічні обмеження – українські та міжнародні санкції.

Водночас українська влада оголосила про посилення боротьби із державним та приватним російським бізнесом. Через конфіскацію таких активів в Україні. Що вже вдалося відібрати, чому конфіскація затягується та як українці підтримують російський бізнес, наприклад, купуючи «Моршинську» та відвідуючи ТРЦ Ocean Plaza у Києві? Текстова публікація тут

Його вважали загиблим, а він вижив. Український офіцер розповів про бій з армією РФ та прорив біля Херсону

Український офіцер, ротний, учасник АТО та ООС, герой України Дмитро Чавалах – один із тих військових, хто намагався зупинити російську армію на Херсонщині в перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Під час тих подій він отримав важке поранення, але зміг вивести з оточення своїх побратимів. Кілька місяців херсонська сімʼя переховувала чоловіка в окупованому військовими РФ місті. Текстова публікація про це тут

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