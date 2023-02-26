Шмигаль: примирення з Росією не буде навіть через століття

Україна не погодиться на примирення з РФ, яка розв’язала війну, щонайменше протягом ста років, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому виданню Focus.

За словами прем’єра, для кроків у цьому напрямку РФ має стати демократичною, демілітаризованою та денуклеаризованою державою.

Шмигаль підкреслив, що Україна – це суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами, тому вона не може піти на компроміси з країною-агресором.

«Єдиний компроміс – повне виведення російських військ з України в межах кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і покинути нашу територію. Я вважаю, що зміна кордонів була б неприйнятним компромісом і для Європи», – сказав він.

Прем’єр також відкинув будь-які компроміси щодо територіальної цілісності в обмін на швидке отримання членства в ЄС та сильні гарантії безпеки для решти країни.

«Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, аби ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором, який шантажує весь світ», – сказав він.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що заморожування конфлікту лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни. Тому для України це неприйнятно. Він також вважає, що між Україною та РФ не може бути жодної співпраці протягом століття.

«Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою», – підкреслив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що роззброїти Росію можна шляхом санкції, відмови від співробітництва з нею, конфіскації російських активів та військової допомоги Україні.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.