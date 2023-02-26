Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У війні проти України Росія за добу втратила ще 660 бійців, шість танків та два дрони – Генштаб

Український військовий на острові Зміїний біля знищеного російського гелікоптера, 18 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Протягом минулої доби у війні проти України загинули ще 660 російських військових, заявив вранці 25 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення рік тому Росія втратила близько 148 130 своїх військових.

У командуванні також навели втрати щодо військової техніки РФ:

  • танків - 3381 (6 одиниць – за минулу добу)
  • бойових броньованих машин - 6615 (+6)
  • артилерійських систем - 2380 (+7)
  • РСЗВ - 475
  • засобів ППО - 247
  • літаків - 299
  • гелікоптерів - 288
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2037 (+2)
  • крилатих ракет - 873
  • кораблів /катерів -18
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5242 (+7)
  • спеціальної техніки - 230

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG