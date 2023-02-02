Війна Росії проти України підриває її роль як експортера зброї – розвідка Британії

Роль Росії як надійного експортера зброї, дуже ймовірно, підривається її вторгненням в Україну і міжнародними санкціями, заявила розвідка Великої Британії.

«Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової зброї для власних сил в Україні, а не постачанню експортним партнерам. Дефіцит комплектуючих, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні, поширеному 2 лютого у твітері Міністерства оборони Британії.

Крім того, як кажуть у британській розвідці, здатність Росії підтримувати чинні експортні контракти, зокрема забезпеченням запасними частинами і технічним обслуговуванням, ймовірно, буде «серйозно порушена» принаймні протягом наступних трьох-п’яти років.

У березні 2022 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що Європа стала лідером у світі за зростанням імпорту зброї за останні п’ять років та, ймовірно, збереже таку позицію через нарощування європейськими країнами запасів зброї на тлі російського вторгнення в Україну.

SIPRI також вказував, що Сполучені Штати Америки є найбільшим у світі експортером зброї з часткою ринку в 39 відсотків, що більш ніж удвічі перевищує обсяги Росії, яка на другому місці з часткою у 19 відсотків.