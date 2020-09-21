На тлі зростання кількості випадків COVID-19 в Індії знімають карантинні обмеження

Влада деяких штатів Індії дозволила з 21 вересня після понад п’ятимісячного закриття відкрити роботу шкіл, незважаючи на те, що число нових хворих на COVID-19 в країні з 1,3-мільярдним населенням зростає.

Школам дозволили, зокрема, частково відновити навчання для учнів віком від 14 до 17 років, але центральний уряд остаточне рішення щодо поновлення навчання поклав на владу на місцях. Влада у Делі, штатах Гуджарат, Керала і Уттар-Прадеш заявила, що ще рано починати знову заняття.

Всесвітньо відомий Тадж-Махал також відкриється 21 вересня, вперше після 6 місяців закриття, але з деякими обмеженнями.

В Індії зареєстровано понад 5,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, і щодня додається близько ста тисяч нових, кількість смертей зростає більш ніж на 1000 щодня і досягла загального числа у 87 тисяч.

Попри те, що в країні зараз проводять 1 мільйон тестів на COVID-19 щодня, вважається, що реальний приріст хворих і кількість смертей набагато вищі.

За дослідженнями, близько 25 відсотків людей мають антитіла до коронавірусу, це дозволяє припустити, що багато хто вже інфікувався раніше.

У березні індійський уряд запровадив суворий карантин. Десятки мільйонів людей, які були простими робітниками у містах, повернулися у села. Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що це могло сприяти поширенню вірусу по країні.