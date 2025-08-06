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Новини | Міжнародні

ЗМІ: вперше за понад сім років прем’єр Індії відвідає Китай

Моді відвідає саміт багатосторонньої Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня
Моді відвідає саміт багатосторонньої Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Китай вперше за понад сім років, що є черговою ознакою дипломатичного потепління у відносинах з Пекіном на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами.

Моді відвідає саміт багатосторонньої Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня, повідомило агентству Reuters урядове джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням. Міністерство закордонних справ Індії не відповіло на запит про коментар.

Його візит відбудеться в той час, коли відносини Індії зі США стикаються з найсерйознішою кризою за останні роки після того, як президент Дональд Трамп запровадив вищі мита на товари, імпортовані з Індії,та пригрозив невизначеними подальшими санкціями за купівлю російської нафти Нью-Делі.

Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь на саміт ШОС, євразійської політичної та безпекової організації, до якої входить Росія, буде його першим з червня 2018 року.

Китайсько-індійські зв'язки різко погіршилися після військового зіткнення вздовж їхнього спірного гімалайського кордону у 2020 році.

Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту БРІКС у Росії в жовтні, що призвело до потепління. Гігантські азійські сусіди зараз поступово розряджають напруженість, яка перешкоджала діловим відносинам та подорожам між двома країнами.


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