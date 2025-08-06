ЗМІ: вперше за понад сім років прем’єр Індії відвідає Китай

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Китай вперше за понад сім років, що є черговою ознакою дипломатичного потепління у відносинах з Пекіном на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами.

Моді відвідає саміт багатосторонньої Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня, повідомило агентству Reuters урядове джерело, безпосередньо обізнане з цим питанням. Міністерство закордонних справ Індії не відповіло на запит про коментар.



Його візит відбудеться в той час, коли відносини Індії зі США стикаються з найсерйознішою кризою за останні роки після того, як президент Дональд Трамп запровадив вищі мита на товари, імпортовані з Індії,та пригрозив невизначеними подальшими санкціями за купівлю російської нафти Нью-Делі.



Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь на саміт ШОС, євразійської політичної та безпекової організації, до якої входить Росія, буде його першим з червня 2018 року.



Китайсько-індійські зв'язки різко погіршилися після військового зіткнення вздовж їхнього спірного гімалайського кордону у 2020 році.



Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту БРІКС у Росії в жовтні, що призвело до потепління. Гігантські азійські сусіди зараз поступово розряджають напруженість, яка перешкоджала діловим відносинам та подорожам між двома країнами.



