Індію охопили протести через новий закон про громадянство

На північному сході Індії 14 грудня продовжилися протести останніх днів через ухвалений днями новий суперечливий закон про громадянство. На тлі заворушень, в результаті яких на сьогодні загинули щонайменше дві людини, США та Великобританія оголосили попередження своїм громадянам щодо мандрівок до цього регіону Індії.

Сотні протестувальників зібралися в столиці Індії Нью-Делі із закликом до уряду відкликати закон, який, за їхніми словами, «розділить світську країну за релігійними ознаками».

У штаті Західна Бенгалія протестувальники підпалили залізничний вокзал.

Напруженість зросла в місті Ґувахаті, що в штаті Ассам. Саме там двоє людей загинули та 26 були госпіталізовані 12 грудня після того, як силовики відкрили вогонь по протестувальниках. Влада заблокувала в Ассамі інтернет до 16 грудня, більшість магазинів закриті.

11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».