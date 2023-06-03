У залізничній катастрофі в Індії загинуло близько 290 людей

В Індії кількість загиблих у результаті зіткнення кількох потягів у східному штаті Одіша зросла до 288 людей, повідомляє BBC.

За повідомленням місцевих посадовців, на місце зіткнення потягів у районі міста Баласор було викликано понад 200 машин швидкої допомоги. Поранені пасажири були транспортовані місцевими автобусними компаніями.

«Розгорнуто масштабну пошуково-рятувальну операцію, у якій беруть участь сотні пожежників та поліцейських зі службовими собаками. На місці також працюють підрозділи Національних сил реагування на катастрофи», – пишуть ЗМІ.

Катастрофа сталася ввечері 2 червня, коли швидкісний експрес Howrah, що прямував із Бенгалуру до Хаури в Західній Бенгалії, зіткнувся з експресом Coromandel, який здійснював рейс маршрутом Калькутта - Ченнай.

В уряді Індії повідомили, що родинам жертв і постраждалим виплатять грошову компенсацію.