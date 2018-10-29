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29 Жовтень 2018, Київ 10:27
Новини | Події

Авіакатстрофа в Індонезії: дипломати перевіряють, чи не було українців на борту літака

Літак Boeing 737 MAX, ілюстративне фото

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Українські дипломати з’ясовують, чи не було громадян України на борту літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, що впав 29 жовтня невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Індонезії Джакарти.

«Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії», – інформує Twitter-акаунт «Українцям за кордоном», який веде Департамент консульської служби МЗС України.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту впав у море неподалік від острова Суматра. Літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг.

Boeing 737 MAX – це оновлена версія літака «Боїнг», що характеризується кращою ефективністю використання палива. Ці літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша аварія з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та «ретельно стежить за ситуацією».

Індонезія має понад 17 тисяч островів і активно використовує повітряний транспорт для внутрішніх перевезень. Впродовж останніх років у країні сталося кілька авіакатастроф.

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