Авіакатстрофа в Індонезії: дипломати перевіряють, чи не було українців на борту літака

Українські дипломати з’ясовують, чи не було громадян України на борту літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, що впав 29 жовтня невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Індонезії Джакарти.

«Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії», – інформує Twitter-акаунт «Українцям за кордоном», який веде Департамент консульської служби МЗС України.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту впав у море неподалік від острова Суматра. Літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг.

Boeing 737 MAX – це оновлена версія літака «Боїнг», що характеризується кращою ефективністю використання палива. Ці літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша аварія з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та «ретельно стежить за ситуацією».

Індонезія має понад 17 тисяч островів і активно використовує повітряний транспорт для внутрішніх перевезень. Впродовж останніх років у країні сталося кілька авіакатастроф.