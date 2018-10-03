В Індонезії на постраждалому від землетрусу острові почалося виверження вулкану

Вранці 3 жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почалося виверження вулкану Сопутан.

Вулкан вивергнув попіл на висоту близько шести кілометрів. Про евакуацію жителів поки не повідомляється, але їх просять уникати зони виверження і мати під рукою захисні маски.

Авіацію попередили про небезпеку польотів над провінцією Північна Сулавесі.

За словами геологів, виверження міг спровокувати землетрус, який стався 28 жовтня. Вулканічна активність Сопутану почала зростати 1 жовтня.

Землетрус магнітудою 7,5 стався поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі.

За даними Червоного Хреста, від стихії постраждали загалом понад 1,6 мільйона людей. 3 жовтня кількість загиблих перевищила 1400.