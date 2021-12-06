Кількість загиблих через виверження вулкана в Індонезії зросла до 15

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява зросла до 15, ще 27 людей вважають зниклими безвісти.

Рятувальні роботи відновилися 6 грудня після затримок, спричинених поганими погодними умовами, зокрема тліючим сміттям і брудом, викликаним сильними дощами.

Рятувальники витягли з-під завалів тіло 13-річного хлопчика після того, як погода прояснилася. Щонайменше 56 людей госпіталізовані, в основному з опіками.

Вулкан вивергнувся 4 грудня, піднявши на 15 тисяч метрів у повітря гігантський шлейф попелу і палаючого газу.

Кілька сусідніх сіл були вкриті попелом, а майже три тисячі будинків були пошкоджені, також пошкоджені школи, дороги і мости.

Семеру – один із понад 120 діючих вулканів в Індонезії, архіпелагу, розташованого вздовж Тихоокеанського вогняного кола.

Востаннє виверження Семеру відбулося в січні, але тоді жертв не було.