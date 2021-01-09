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09 січня 2021, Київ 19:17
Новини | Події

Попередні дані МЗС: українців не було на борту зниклого індонезійського літака

Зниклий нині Boeing 737-500 із реєстрацією PK-CLC на архівному фото 2017 року

За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти, повідомив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Міністерство транспорту Індонезії повідомляло, що зв’язок із літаком втратили близько 14:40 за місцевим часом (близько 9:40 за Києвом). Літак прямував зі столиці Джакарти до міста Понтіанак на острові Борнео. За даними ЗМІ, на борту було 62 людини.

За даними сайту відстежування польотів літаків FlightRadar24, лайнер через кілька хвилин після злету з аеропорту Джакарти раптово втратив висоту, перебуваючи над морем, і зник.

Згодом у водах на північ від Джакарти знайшли ймовірні уламки літака.

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