Інформації про постраждалих через землетрус в Індонезії українців немає – МЗС

Інформації про постраждалих через потужний землетрус в Індонезії наразі немає, повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову «гарячу» лінію: +62 8788 4890 918. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня», – написав Ніколенко.

За останніми даними, щонайменше 26 людей загинули внаслідок землетрусу, що стався на острові Сулавесі в Індонезії вранці 15 січня. Підземні поштовхи сильно пошкодили будинки на острові, повністю зруйнована лікарня, відбулися зсуви ґрунту. Під завалами рятувальники шукають людей.

Індонезія – архіпелаг, де проживає 260 мільйонів людей. Землетруси, а також виверженнями вулканів і цунамі часто стають в Індонезії через її розташування на «Вогняному кільці», дузі вулканів і ліній розломів у басейні Тихого океану.