Землетрус в Індонезії: щонайменше 26 людей загинули

Щонайменше 26 людей загинули внаслідок землетрусу, що стався на острові Сулавесі в Індонезії вранці 15 січня, повідомило Національне агентство по боротьбі зі стихійними лихами.

Внаслідок землетрусу повністю зруйнована лікарня, сильно пошкоджені інші будівлі. Крім того, поштовхи спричинили зсув ґрунту, через що люди були змушені залишати свої будинки посеред ночі.

«Багато загиблих поховані під завалами», – сказав Алі Рахман, керівник місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих. За його словами, кількість загиблих може зростати.

Агентство оприлюднило відео, як рятувальники намагаються звільнити людей з-під завалів їхніх будинків. На інших зображеннях видно сильно пошкоджені міст і будинки.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,2 був за 36 кілометрів на південь від району Мамуджу провінції Західне Сулавесі на глибині 18 кілометрів, повідомляє Геологічна служба США.

Секретар адміністрації Західного Сулавесі Мухаммад Ідріс заявив, що в Мамуджу, столиці провінції, підтверджено загибель семи людей. Він повідомив телеканалові TVOne, що в Мамуджу впала адміністративна будівля офісу губернатора, і багато людей залишилися в пастці всередині.

Зсуви ґрунту сталися в трьох місцях і перекрили головну дорогу до Мамуджу.

Напередодні в цьому ж регіоні стався підводний землетрус магнітудою 5,9, який пошкодив кілька будинків, але жертв не спричинив.

Індонезія – архіпелаг, де проживає 260 мільйонів людей. Землетруси, а також виверженнями вулканів і цунамі часто стають в Індонезії через її розташування на «Вогняному кільці», дузі вулканів і ліній розломів у басейні Тихого океану.