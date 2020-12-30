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30 грудня 2020, Київ 08:52
Новини | Міжнародні

Українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Хорватії – Кирилич

Пошукові та відновлювальні роботи тривають, Петрина, Хорватія

Українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Хорватії, повідомив посол України в цій країні Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія», – написав Кирилич у твітері у вівторок ввечері.

Він закликав громадян до обережності.

Напередодні Посольство України в Хорватії рекомендувало, що робити і куди звертатися в разі проблем, пов’язаних із землетрусом.

Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії на південь від столиці країни Загреба. Поштовхи відчувалися по всій балканській країні та в сусідніх Сербії, Боснії і Герцеговині та Словенії. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 поранені. Землетрус пошкодив будівлі в кількох містах і селах, у тому числі в столиці. Пошукові та відновлювальні роботи тривають.

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