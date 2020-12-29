Посольство дало рекомендації українцям у Хорватії через землетрус

Посольство України в Хорватії рекомендувало громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Хорватії щодо розвитку сейсмологічної ситуації у зв’язку з потужними землетрусами, які сталися в країні 28-29 грудня.

«У зв’язку з потужними землетрусами, які відбулися 28-29 грудня 2020 року в Хорватії та збереженням ймовірності подальших поштовхів, посольство рекомендує громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

У разі повторного поштовху рекомендують невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, а також уникати перебування біля ліній електропередач, дерев.

«Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010», – додали у посольстві.

Землетруси магнітудою 5,2 і 6,3 сталися в Хорватії 28 і 29 грудня відповідно. Внаслідок поштовхів пошкоджені численні будівлі, про загиблих і постраждалих офіційно не повідомляли.