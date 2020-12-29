Потужний землетрус стався біля столиці Хорватії, другий за два дні

Потужний землетрус стався у Хорватії, вдруге за останні два дні, спричинивши руйнування будівель у населених пунктах країни, зокрема у столиці, Загребі.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що землетрус магнітудою 6,3 стався за 46 кілометрів на південний схід від Загреба.

Німецький науково-дослідний центр геологічних наук GFZ заявив, що землетрус був силою 6,4, і стався на глибині 10 кілометрів.

Офіційних повідомлень про постраждалих чи подробиць щодо пошкоджень наразі немає.

За першими повідомленнями, землетрус завдав значних руйнувань, призвівши до обвалу дахів, фасадів будівель і деяких цілих будівель.

Місцеві ЗМІ повідомили про постраждалих, але без деталей.

Поштовхи відчувалися по всій балканській країні та в сусідніх Сербії, Боснії і Герцеговині та Словенії.

У містечку Петріня на південь від Загреба рятувальники витягли з-під завалів чоловіка і дитину, обоє – живі.

«Ми витягуємо людей з автомобілів, ми не знаємо, чи загинули вони, чи постраждали. Панує загальна паніка, люди шукають своїх близьких», – заявив міський голова Дарінко Думбович регіональному мовнику N1.

У Словенії речниця атомної електростанції Кршко заявила, що її зупинили з міркувань безпеки.

Напередодні в регіоні, де землетруси стаються регулярно, зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,2.

У березні землетрус магнітудою 5,3 завдав значних руйнувань у Загребі. Одна людина тоді загинула і щонайменше 27 були поранені.