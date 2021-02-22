Спалах гострої кишкової інфекції у дитсадку на Тернопільщині – захворіли 9 дітей

У селі Джурин Чортківського району Тернопільської області в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової інфекції у дев’яти дітей 2014 – 2018 років народження, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«2 дитини перебуває на стаціонарному лікуванні та 7 дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Всього в ДНЗ перебувало 16 дітей. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», – йдеться в повідомленні.

Що могло стати причиною інфекції наразі не повідомляється.