Чалий заявив про інформаційні атаки на нього та посольство України в США

Посол України в США Валерій Чалий заявив про спроби інформаційних атак на нього та посольство.

«Дві спроби атак на мене і посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені. Натомість, ще два штати в США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом. Підсумок: 2:0 на користь України. «Рускій мір» викидає гроші на вітер», – написав Чалий у Facebook.

Він не уточнив, про що йде мова. Раніше посол заявляв про «системну роботу» проти посольства України у Сполучених Штатах, яка ведеться «відповідними службами». Загалом, відомо про нещодавні випадки дзвінків пранкерів, немов від офіційних осіб України, посадовцям семи різних штатів США.​

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

​