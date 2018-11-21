Чалий заявив про інформаційні атаки на нього та посольство України в США

Посол України в США Валерій Чалий заявив про спроби інформаційних атак на нього та посольство.
«Дві спроби атак на мене і посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені. Натомість, ще два штати в США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом. Підсумок: 2:0 на користь України. «Рускій мір» викидає гроші на вітер», – написав Чалий у Facebook.
Він не уточнив, про що йде мова. Раніше посол заявляв про «системну роботу» проти посольства України у Сполучених Штатах, яка ведеться «відповідними службами». Загалом, відомо про нещодавні випадки дзвінків пранкерів, немов від офіційних осіб України, посадовцям семи різних штатів США.
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