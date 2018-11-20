Злі «жарти». Пранкери намагаються дискредитувати Україну у США

У Вашингтоні вже стикались із шахрайськими дзвінками американським політикам, коли російські зловмисники вдавали з себе українських посадовців.

Можливо, найбільш скандально відомим став дзвінок пранкерів, які діють під псевдонімами «Вован» і «Лексус». Влітку минулого року цим пранкерам, яким закидають зв’язки з російськими спецслужбами, вдалось поспілкуватись із міністром енергетики США Ріком Перрі немов від імені українського прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Пранкери, зокрема, розпитували міністра стосовно контракту на постачання вугілля зі США до України. Незважаючи на розголос, якого набув той випадок, пранкерські напади проти України у США почастішали і навіть сягнули рівня штатів. Про це Українській службі «Голосу Америки» розповів посол України у США Валерій Чалий.

«Ми маємо зараз свідчення системної роботи, – переконаний посол. – Якщо раніше це були окремі випадки – ви пам’ятаєте, це була розмова-вивуджування інформації від міністра енергетики США, від конгресменів, також послів Сполучених Штатів, – то тепер я бачу, що це системна робота проти посольства України у Сполучених Штатах».

Масштаб нападів свідчить, що робота ведеться «відповідними службами», каже посол.

«За тиждень кілька дзвінків – три губернатори, два мери міст – це неможливо зробити без збору інформації… Ми знаємо, що там є серйозна підготовка таких розмов, і це діє не одна людина. Більше того, така інформація збирається системно відповідними службами», – заявляє дипломат.

Загалом, відомо про нещодавні випадки дзвінків пранкерів, немов від офіційних осіб України, посадовцям семи різних штатів США. «Голос Америки» незалежно підтвердив факт дзвінка пранкера губернаторові Іллінойсу, на час публікації відповіді від решти штатів ще не надійшли. Ми також поспілкувались зі свідком пранкерської атаки в Луїзіані.

«Наскільки мені відомо, листи надходили у великій кількості різним штатам у США», – каже американський юрист і почесний консул України в місті Новий Орлеан Едвард Томас Гейз.

Він уже певний час працює зі службою губернатора штату Луїзіана з низки питань, включаючи заяву стосовно Голодомору, і тому служба губернатора звернулась до нього, коли отримала дивного листа, немов від посольства України у США.

«Я отримав дзвінок від служби губернатора близько тижня тому, – каже Гейз, – і вони зауважили, що отримали офіційного листа від уряду України, де йшлося про майбутній візит до штату президента Петра Порошенка. Мене справді здивувало, що листа було надіслано безпосередньо службі губернатора без контакту з посольством, без того, щоб попередити мене, але, звичайно, це нормально. Вони вільні надсилати листи напряму, якщо хочуть. Але мене це трохи здивувало, і коли я обговорював цей лист зі службою губернатора, нас обох здивувало, що візит до штату заплановано вже через місяць. Це означало, що часу на підготовку небагато, і ми були трохи шоковані цим листом. Я одразу зателефонував до посольства, і так ми дізнались, що це підробка», – згадує Гейз.

Пранкери не обмежились лише одним повідомленням, говорить Гейз.

«Цікаво, що був один електронний лист, потім було електронне повідомлення і телефонний дзвінок, і коли служба губернатора Луїзіани отримала цей дзвінок, вони вже знали, що потенційно може виникнути проблема», – додав він.

Яку мету переслідують пранкери?

Якою була мета пранкерів, достеменно не відомо, але Гейз вважає, що такі листи можуть «виставити в поганому світлі» американських посадовців, які будуть спілкуватись із українською стороною на основі неправдивої інформації.

«Отримувати від цього немає чого, крім можливості виставити в поганому світлі мене, або уряд штату США, коли ми будемо зв’язуватись із українцями в посольстві, чи урядом в Україні, щоб обговорити цей лист, але, звичайно, коли ми зрозуміли, що він не справжній, ми про це не говорили, тому я не знаю, якою була справжня мотивація, крім можливості виставити в поганому світлі і створити проблеми в тих штатах, де є почесні консули», – каже Гейз.

На думку Чалого, пранкери мають на меті три цілі:

Ускладнити роботу посольства, «дати нам більше займатися чимось іншим, крім досягнення завдань, важливих для двосторонніх відносин України і Америки». Зробити «токсичним» і по можливості зашкодити іміджу – «це б’є по авторитету і України, і посла, і посольства». Отримати якомога більше інформації для свого використання, в тому числі делікатного характеру, і, можливо, також вплинути на політичні рішення.

Крім так званих пранків, посол також відзначив інші методи дезінформаційних атак, спрямованих проти іміджу України у США, і посольство тут намагається співпрацювати з американськими правоохоронцями.

«Були спроби створення «фейкового» не один раз акаунту в різних соціальних мережах і відповідних звернень від імені посла, – каже Чалий. – Крім того, були спроби від імені посла України у США наймати на роботу американців із відповідними далі намірами, як ми розуміємо, але ми це припинили, припинили у взаємодії з американськими відповідними структурами».

Як ефективно протистояти цим злим «жартам»?

Співпраця з американськими правоохоронцями є особливо дієвою, якщо йдеться про кібернапади, але подолати пранкерські дзвінки – складніше.

«У деяких випадках це (взаємодія з відповідними службами Сполучених Штатів – ред.) дуже дієве, особливо якщо це кібератаки, і ці зловмисники перебувають навіть не у США, і вони точно російські. Це були росіяни, які перебувають у Європі, використовуючи засоби кібервійни. Тобто в даному випадку була співпраця. Якщо ж говорити про пранки-дзвінки, то тут ми своїми засобами і силами намагаємося протидіяти. Більшою мірою показуючи, більш відкрито і широко інформуючи широко про такі випадки, тому, в принципі, про це знають», – каже Чалий.

Це більше ніж просто жарт, переконаний Гейз, адже йдеться про підробку листа та електронної адреси. «Це більш серйозно, – каже юрист. – Електронна адреса, з якої вони посилали підробного листа, видає себе за адресу українського посольства… На мою думку, коли лист надсилається від чийогось іншого імені, – це вже велика проблема. Не знаю, чи було вчинено злочини, але це варто розслідувати. Навіть якщо їхні наміри – лише розіграш, треба, щоб люди розуміли, що коли ти видаєш себе за іншого, це може мати серйозні наслідки».

Напади походять із Москви, стверджує посол

Пранкерськими нападами керують із Москви, переконаний український дипломат. Зокрема, він вказує на те, що зловмисники – російськомовні.

«Я вважаю, це системна атака, яка скоординована, яка ведеться з різних точок, але центр управління цього в Москві – у мене немає в цьому сумніву», – наголосив посол Чалий.

«Я не буду звинувачувати безпосередньо ту чи іншу російську структуру, але ті помилки деякі, які вони роблять, свідчать про те, що це російськомовні люди. Крім того, тематика цих розмов свідчить про спроби створити проблеми для реалізації пріоритетних для України завдань, які реалізує посол тут в США», – стверджує дипломат.

Вони не дочекаються, що ми зменшимо наші зусилля

Він вважає, що посилення інформаційних атак може свідчити про роздратування Росії успіхами у двосторонніх відносинах США та України, такими, як надання Україні зброї, голосування в Конгресі стосовно Голодомору, а також рішучою політикою США стосовно санкцій.

«У нас є непогані результати, і я вдячний тут і за підтримку Сполучених Штатів у постачанні озброєнь, голосування у Конгресі, в тому числі і щодо визнання Голодомору геноцидом, санкційну політику», – каже він.

«Вони не дочекаються, що ми зменшимо наші зусилля», – запевняє посол.

Пранкери користуються з довіри американців

В Луїзіані пранкерські напади не досягли своєї мети, переконує Гейз. «У Луїзіані нам дуже пощастило, що ми маємо здібних урядовців, які швидко відреагували і розібрались у цьому випадку. Запевняю вас, у Луїзіані це зовсім не зашкодило іміджеві України. Ми дуже доброї думки про Україну і підтримуємо демократію та незалежність України… Не думаю, що це матиме негативний вплив на Україну. Справді, вважаю, що це наголошує на тому, що Україна дійсно потерпає від нападів», – каже він.

Зловмисники користуються довірливістю американців, каже Гейз: «У США у нас були завжди незалежні ЗМІ, інформації практично завжди довіряють. Але, гадаю за останні декілька років як американці, так і посадовці починають розуміти, що новини, або неофіційні джерела інформації з соцмедіа та іншого, можуть бути і неправдивими».