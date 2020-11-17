МОН: дохід України від іноземних студентів за період їхнього навчання становить понад 3 млрд доларів 

За 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт й інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 мільйонів доларів США, повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на дані державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти».

За повідомленням, якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад три мільярди доларів.

За орієнтовними розрахунками Українського державного центру міжнародної освіти, іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тисяч доларів щороку. Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 470 іноземних студентів зі 158 країн світу, додали у МОН.

Майже половина іноземних студентів – 39 841 – навчаються в Україні на медичних спеціальностях.

До десятки країн за походженням іноземних студентів належать Індія (18429 осіб), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменистан (5344), Нігерія (4379), Туреччина (3764), Китай (3527), Єгипет (3499), Ізраїль (2561), Узбекистан (2027).

Найпопулярніші заклади вищої освіти України, де навчаються іноземні студенти:

Харківський національний медичний університет – 4355;

Харківський національний університет імені Каразіна – 4351;

Одеський національний медичний університет – 4234;

Національний медичний університет імені Богомольця – 3378;

Запорізький державний медичний університет – 2981;

Вінницький національний медичний університет імені Пирогова – 2815;

Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського – 2414;

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» – 2385;

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» – 1869;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1849.

У МОН додали, що, незважаючи на пандемію Covid-19, попит на українську вищу освіту серед іноземних громадян залишається досить високим. Станом на 1 листопада цього року вже зареєстровано 27 440 запрошень на навчання для іноземців.