Іноземні студенти у «вишах» бойовиків: як працюють схеми легітимації «дипломів»

Вони приїхали здобувати освіту за тисячі кілометрів від рідної домівки і опинилися в центрі конфлікту на Донбасі. Іноземні студенти в Донецьку і Луганську в 2014 році були змушені евакуюватися з окупованої території. Чи залишився хтось у так званих «університетах» незаконних угруповань «ЛНР» та «ДНР»? І які схеми дозволяють економити тисячі доларів на навчанні? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Сім років тому Луганський медичний університет приваблював іноземних студентів інфраструктурою, знаннями і дешевизною навчання. Поки не почалася війна.

Тепер на вулицях окупованих міст зустріти гостя з Африки – рідкість. Та й університети «роздвоїлися»: наприклад, Донецький національний – тепер в двох екземплярах. Захоплений незаконними угрупованнями і невизнаний залишився в Донецьку. А легальний український переїхав до Вінниці.

«У 1941 році університет переміщався на Урал. Хто б міг подумати, що в 2014 році університет також буде евакуюватися», – каже проректор Донецького національного університету Тетяна Орєхова.

У розпал конфлікту на Донбасі іноземним студентам довелося несолодко.

Найчастіше їхні документи про попередню освіту, особисті документи, міграційні посвідки, особисті речі залишалися на окупованих територіях

«Найчастіше їхні документи про попередню освіту, особисті документи, міграційні посвідки, особисті речі залишалися на окупованих територіях, а самі вони виїжджали в чому були», – пригадує Орєхова.

Після окупації відбувалося справжнє змагання за студентів. У незаконних угрупованнях – по-своєму розповідаючи про «погані» умови і «відсутність книг»: «Там майбутні лікарі відмовляються вчитися – повертаються в «Луганську народну республіку», – йдеться в одному із сюжетів.

Евакуйовані університети переконували отримувати легальний диплом.

«Ми пояснювали їхні можливості і в тому, і в іншому випадку – якщо вони залишаться на окупованій території і якщо вони перемістяться з університетом. Можливість отримати легальний диплом, який визнає українське законодавство, міжнародне законодавство», – каже Тетяна Орєхова.

Хто навчається в окупації?

На більшість іноземців аргументи подіяли. Втім, і в новини незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР» такі студенти іноді потрапляють:

«Отримавши освіту на території Російської Федерації і спробувавши за допомогою приватного перевізника потрапити до Німеччини, громадянин Екваторіальної Гвінеї вдячний, що в результаті своїх пригод опинився на території «Донецької народної республіки», – йдеться у сюжеті, підконтрольного бойовикам телебачення.

Але чи означає це, що студенти-іноземці потрапляють в псевдореспубліки лише випадково?

Студентів-іноземців там зараз немає

«За моєю інформацією, студентів-іноземців там зараз немає», – каже Тетяна Орєхова.

Однак журналісти «Донбас.Реалії» все-таки змогли знайти в окупованому Донецьку учнів з інших країн.

Шахрун – з Таджикистану. В окупованому Донецьку він вчиться на стоматолога.

Навчання в Донецьку для мене, іноземця, коштує 84 тисячі рублів на рік

«Навчання в Донецьку для мене, іноземця, коштує 84 тисячі рублів на рік. А для «місцевого населення» – з Росії, України – 64 тисячі коштує», – каже студент.

Шахрун живе в гуртожитку на території медичного містечка. Каже: у Донецьку йому подобається, але не все.

«Тут дорого! Дорожче, ніж в Таджикистані, у Донецьку дорого», – каже хлопець.

Про проблеми з визнанням місцевих «дипломів» громадянин Таджикистану знає.

– Я стоматологом буду.

– А «диплом» донецький тобі потрібно десь підтверджувати?

– Так, обов’язково, мені потрібно, так.

У Москві вартість навчання на стоматолога коштує 400 тисяч, тут для росіян – 64 тисячі

​– Де?

– У Таджикистані.

А Єгор приїхав вчитися в окупований Донецьк з Росії.

«У Москві вартість навчання на стоматолога коштує 400 тисяч. А тут для росіян – 64 тисячі, ось так от», – розповідає студент.

– Тобі «диплом» донецький потрібно буде підтверджувати десь чи ні?

– Кажуть, ніби не треба. «Дипломи» ж російські будуть.

Але можна обійтися і без місцевих «дипломів». Джерела «Донбас.Реалії» розповіли про схему, яку практикують невизнані «виші» Донецька і Луганська. Іноземний студент вступає до університету на території Росії, а з другого курсу – за негласною домовленістю переводиться на окупований Донбас. Останній курс знову закінчує в Росії. Така схема дозволяє економити тисячі доларів.

Іноземні студенти про евакуйовані виші

Студенти з Африки, Азії та Південної Америки вивчають українську в Донецькому національному університеті у Вінниці.

Тут я вчу українську, російську та історію України

«Тут я вчу українську, російську та історію України. А потім я б хотів навчатися далі тут, в Донецькому університеті. Його мені порадили інші латиноамериканці», – розповідає студент з Колумбії Луїс.

Луїс чув про війну на Донбасі, але все одно приїхав вступати в український університет.

«В першу чергу я з’ясував, що люди тут не бояться ходити вулицями. Я сам приїхав з країни, в якій регулярно бувають збройні конфлікти. А тут дають хорошу освіту», – каже іноземець.

У вишах-переселенцях продовжують вчитися сотні іноземних студентів. Скільки таких залишилося на окупованій частині Донбасу? Бойовики цієї інформації не розголошують.

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