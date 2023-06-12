На лекції з історії у деяких російських вишах почали приходити інспектори – ЗМІ

На лекції з історії у деяких російських університетах почали приходити особи, які контролюють роботу викладачів на відповідність поглядам влади, повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на джерела у навчальних закладах.

Повідомляється, що такі інспектори з’явилися у вишах на півдні Росії.

Так, викладач із Краснодарського краю розповів журналістам, що чиновники заборонили їм критикувати владу на лекціях у будь-якій формі, рекомендували подавати «суперечливі» історичні факти сухо та без критики.

Ще один співрозмовник видання, який працює в одному із самарських університетів повідомив, що його колегу-історика звільнили через історичну статтю.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що російська молодь потрапила під «шквал інформаційних атак» і їй потрібно дати опору у вигляді «достовірних знань».

У 2022 році в РФ почали розробляти новий підручник історії для російських шкіл та вишів. Міністр освіти Сергій Кравцов казав, що підручники історії доповнять «подіями, пов’язаними зі спецоперацією» (так у РФ називають розв’язану проти України повномасштабну війну).