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14 квітня 2021, Київ 22:01
Новини | Міжнародні

Instagram проводить експеримент, дозволяючи користувачам приховувати «лайки»

Таким чином розробники хочуть зменшити тиск, який відчувають користувачі, через потребу схвалення від інших

Соцмережа Instagram в середу заявила, що експериментує, дозволяючи користувачам приховувати «лайки».

Таким чином хочуть зменшити тиск, який відчувають користувачі, через потребу схвалення від інших.

Якщо експеримент в Instagram покаже, що цей варіант популярний серед користувачів, його можуть зробити постійним і навіть поширити на Facebook, якому належить соціальна мережа, орієнтована на фотоконтент.

Відеохостинг YouTube також тестує кілька зразків дизайну, де не відображатиметься кількість людей, яким відео не сподобалося. Про це компанія повідомила у твітері. У YouTube зазначили, що роблять це на прохання авторів, а також щоб запобігти кампаніями з накручування дизлайків.

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