В Україні з’явився сервіс із пошуку інформації про репресованих

До Дня пам'яті жертв політичних репресій Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.

Як зазначили в Інституті, у центрі надаватимуть консультації та супровід людям, які хочуть дізнатися долю репресованих осіб у 1917-1991 роках.

«Ми допоможемо написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події», – мовиться у повідомленні.

За словами директора Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті Ігоря Кулика, мета новоствореного центру – «підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди як про своїх рідних, так і про свою країну».

Звернення у центр є безкоштовним.