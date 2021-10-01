Відсьогодні програма забезпечення інсулінами увійшла до переліку «Доступних ліків» – МОЗ

З 1 жовтня програма забезпечення інсулінами перейшла до адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку «Доступних ліків», повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, на відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року виділено 660 мільйонів гривень.

Повідомляється, що станом на 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в чотири рази.

«Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек та аптечних пунктів, по всій країні. Ще 60 юридичних осіб підписують договори зі свого боку, а це ще плюс понад 200 аптек. А за даними регіональних департаментів охорони здоров’я, протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1400 аптеках України. Найбільша кількість аптек та аптечних пунктів, які станом на 1 жовтня приєдналися до урядової програми реімбурсації інсулінів, у таких областях: Харківська область – 560, Дніпропетровська – 492, Львівська – 383», – йдеться в повідомленні.

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З 1 жовтня інсулін можна отримати за електронним рецептом. Перший електронний рецепт на інсулін пацієнту виписує лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему охорони здоров’я плану лікування. Повторний рецепт зможе також виписати сімейний лікар. До кого звертатись за повторним електронним рецептом пацієнт обирає самостійно.

«Маючи електронний рецепт пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою «+Інсуліни». Крім того, знайти такі аптеки допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77. Також найближчим часом інформація з’явиться на онлайн-дашбордах НСЗУ», – вказали у відомстві.

За даними МОЗ, нині до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій включено 76 препаратів інсуліну. З них 47 – безкоштовні.