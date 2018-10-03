Дніпропетровщина: влада пояснила звільнення директора інтернату після інциденту з журналістами

Виконувача обов’язків директора Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2 Геннадія Феденка звільнили з посади «у зв’язку із закінченням термінів виконання обов’язків на цій посаді». Про це Радіо Свобода повідомили в Дніпропетровській обласній раді у відповіді на інформаційний запит, отриманій 3 жовтня.

В обласній раді зазначили, що Геннадій Феденко був звільнений із посади за розпорядженням голови облради від 31 серпня. Цим розпорядженням в. о. директора призначено Еліну Збаранську. 19 вересня був оголошений конкурс на посаду директора.

У відповіді облради також йдеться про те, що «інформації щодо підтвердження фінансових зловживань, допущених попереднім керівником, побиття підопічних Феденком в обласній раді немає».

У вересні 2018 року знімальна група проекту «Ліга корупції» каналу «112 Україна» заявила про побиття журналістів директором та одним зі співробітників Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2, де перебувають люди з фізичними та розумовими вадами.

Телевізійники повідомили, що приїхали в заклад, щоб перевірити інформацію своїх джерел щодо зловживань, зокрема, побиття вихованців закладу.

Тодішній керівник Геннадій Феденко заявив, що інцидент зі знімальною групою був «політичним замовленням»: йому нібито помстилися через розслідування зловживань попереднього керівництва. Одразу після інциденту стало відомо, що керівника звільнили з посади. Поліція відкрила кримінальне провадження через перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.