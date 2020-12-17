Рада ухвалила закон про інвестиційних нянь для проєктів від 20 млн євро

Верховна Рада України у четвер підтримала в другому повторному читанні закон (№3760) про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про інвестнянь, від 20 мільйонів євро, який передбачає, зокрема, звільнення таких проєктів від сплати окремих податків. За закон у цілому проголосували 252 народних депутати.

Згідно з матеріалами до законопроєкту на сайті парламенту, в редакції документа до другого читання еквівалент суми «значних інвестицій» знижений з 30 до 20 мільйонів євро.

1 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати в другому читанні й відправила на доопрацювання ініційований президентом Володимиром Зеленським так званий законопроєкт про «інвестнянь». Документом передбачається, що «інвестиційну няню» зможе отримати той, хто інвестує в Україну значні кошти. Загалом на держпідтримку можуть розраховувати проєкти, які створюють щонайменше 80 робочих місць із зарплатою на 15% вище середньої зарплати в регіоні.

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Навесні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що інвестори, які готові вкладати в Україну великі кошти, отримають державну турботу у вигляді «інвестиційної няні» –​ менеджера, який допомагатиме їм від імені держави. Згодом у парламенті був зареєстрований відповідний законопроєкт. Його Верховна Рада схвалила за основу в липні.