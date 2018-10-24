Українці здобули два «срібла» в плаванні на Invictus Games

Українські плавці, які беруть участь у змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених») в австралійському місті Сідней, 24 жовтня здобули дві срібні медалі.

«50 метрів брасом стали переможними для Віктора Шинкарука! Вітаємо зі сріблом Invictus Games хороброго представника Державної прикордонної служби України!», – інформує українська команда у Facebook.

Володимир Король виборов срібну нагороду з плавання на дистанції 50 метрів на спині.

А в запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів українських призерів було двоє. Це Богдан Оксентюк і все той же невтомний Володимир Король.

У скарбничці збірної України тепер стало три золотих, чотири срібних і дві бронзових нагороди.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.