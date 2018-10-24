Ветеран АТО здобув «срібло» на Іграх нескорених у Сіднеї

Ветеран бойових дій на Донбасі Євген Олексенко здобув срібну нагороду в змаганнях із пауерліфтингу на Invictus Games в австралійському Сіднеї.

Як повідомляє Facebook-сторінка української команди, Олексенко брав участь у боях біля Донецького аеропорту, під Пісками, Опитним, Водяним у 2015 і 2016 роках.

«До війни займався пауерліфтингом. Євген поїхав у Сідней, щоби знову принести користь країні, цього разу не на полі бою, а на спортивній арені. І його мрія здійснилася», – йдеться в повідомленні.

«Дякую за підтримку. Ми захищаємо честь України на змаганнях, а ви на полі бою. Слава Україні. Героям слава!» – сказав Євген Олексенко після перемоги, звертаючись до бойових побратимів.

У скарбничці збірної України тепер стало три золотих і по одній срібній і бронзовій нагороді.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.