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23 Жовтень 2018, Київ 12:29
Новини | Суспільство

Українська збірна здобула третє «золото» на Invictus Games

Українська збірна на Іграх Нескорених-2018, що проходять в австралійському Сіднеї

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Олександр Гавриленко приніс до скарбнички збірної України третю золоту нагороду на Invictus Games. Як повідомляє Facebook-сторінка украхнської команди, Гавриленко став найкращим у змаганнях із пауерліфтингу в середній вазі.

«Три спроби і кожна була рекордною для його групи - 165 кг, 172 кг та фінальні 177 кг! Справжній козак - сильний, мужній, нескорений!» – ідеться в повідомленні.

Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький 22 жовтня принесли дві перші золоті нагороди до скарбнички збірної України. Медалі ці українські військові здобули у веслуванні на тренажерах.

21 жовтня бронзову нагороду у велоперегонах на Invictus Games здобув Денис Фіщук.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

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