Українці здобули перші золоті нагороди на Invictus Games у Сіднеї

Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький принесли дві перші золоті нагороди до скарбнички збірної України на змаганнях Invictus Games, які приймає австралійський Сідней. Нагороди ці українські військові здобули у веслуванні на тренажерах.
Із перемогою українців привітав президент Петро Порошенко.
«Так тримати! Не знижуйте темп», – написав Порошенко у Facebook.
Про те, як відбувалися переможні змагання, докладніше інформує Міністерство оборони України в мережі Twitter.
21 жовтня бронзову нагороду у велоперегонах на Invictus Games здобув Денис Фіщук.
«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.
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