Українці здобули перші золоті нагороди на Invictus Games у Сіднеї

Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький принесли дві перші золоті нагороди до скарбнички збірної України на змаганнях Invictus Games, які приймає австралійський Сідней. Нагороди ці українські військові здобули у веслуванні на тренажерах.

Із перемогою українців привітав президент Петро Порошенко.

«Так тримати! Не знижуйте темп», – написав Порошенко у Facebook.

Про те, як відбувалися переможні змагання, докладніше інформує Міністерство оборони України в мережі Twitter.

21 жовтня бронзову нагороду у велоперегонах на Invictus Games здобув Денис Фіщук.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.