Бельгія слідом за Францією може призупинити продаж iPhone 12 від Apple через ризики радіації

У Міністерстві цифрової економіки Бельгії заявили, що попросять регулятора телекомунікацій проаналізувати потенційні ризики для здоров’я, пов’язані з використанням iPhone 12 від Apple після того, як Франція наказала призупинити продаж, посилаючись на порушення меж радіаційного впливу. Про це повідомляє у четвер агенція Reuters.

У середу Apple заявила, що iPhone 12, випущений в 2020 році, був сертифікований декількома міжнародними організаціями як такий, що відповідає світовим стандартам радіації. В компанії кажуть, що отримали результати кількох лабораторних досліджень Apple і третіх сторін, що підтверджують якість. У Apple кажуть, що будуть оскаржувати рішення влади Франції.

Рішення Франції зупинити продаж iPhone 12 доти, поки Apple не усуне проблеми з радіацією, які вона виявила у двох тестах цього тижня, підвищило ймовірність подальших заборон у Європі.

Німецький мережевий регулятор BNetzA заявив, що може розпочати аналогічний розгляд і перебуває в тісному контакті з французькою владою. Влада Нідерландів заявила, що вивчає це питання та запитає у американської компанії про пояснення.

За останні два десятиліття дослідники провели величезну кількість досліджень з оцінки ризиків для здоров’я, пов’язаних з мобільними телефонами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі не встановлено жодних негативних наслідків для здоров’я від використання мобільних телефонів.