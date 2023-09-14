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Бельгія слідом за Францією може призупинити продаж iPhone 12 від Apple через ризики радіації

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі не встановлено жодних негативних наслідків для здоров’я від використання мобільних телефонів

У Міністерстві цифрової економіки Бельгії заявили, що попросять регулятора телекомунікацій проаналізувати потенційні ризики для здоров’я, пов’язані з використанням iPhone 12 від Apple після того, як Франція наказала призупинити продаж, посилаючись на порушення меж радіаційного впливу. Про це повідомляє у четвер агенція Reuters.

У середу Apple заявила, що iPhone 12, випущений в 2020 році, був сертифікований декількома міжнародними організаціями як такий, що відповідає світовим стандартам радіації. В компанії кажуть, що отримали результати кількох лабораторних досліджень Apple і третіх сторін, що підтверджують якість. У Apple кажуть, що будуть оскаржувати рішення влади Франції.

Рішення Франції зупинити продаж iPhone 12 доти, поки Apple не усуне проблеми з радіацією, які вона виявила у двох тестах цього тижня, підвищило ймовірність подальших заборон у Європі.

Німецький мережевий регулятор BNetzA заявив, що може розпочати аналогічний розгляд і перебуває в тісному контакті з французькою владою. Влада Нідерландів заявила, що вивчає це питання та запитає у американської компанії про пояснення.

За останні два десятиліття дослідники провели величезну кількість досліджень з оцінки ризиків для здоров’я, пов’язаних з мобільними телефонами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі не встановлено жодних негативних наслідків для здоров’я від використання мобільних телефонів.

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